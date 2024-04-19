Калуга, 19 апреля, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Капитальный ремонт 11 учебных заведений по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» начнётся в Калужской области в 2024 году. Об этом сообщил председатель Законодательного Собрания региона Геннадий Новосельцев.

Пресс-служба Законодательного Собрания Калужской области Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев

«За два года по федеральной программе, инициатором которой выступил Андрей Анатольевич Турчак, секретарь генерального совета партии «Единая России», в Калужской области отремонтировано 29 школьных зданий. В нынешнем году начнется ремонт 11 учебных заведений», — заявил Новосельцев. По его словам, шесть школ будут обновлены в текущем году. Ремонт еще пяти займет два года. «Прошу коллег контролировать качество работ и соблюдение сроков», — отметил глава регионального парламента.

Выступая от фракции «Единая Россия», Геннадий Новосельцев обратился к депутатам с просьбой организовать субботники в своих избирательных округах. «Весна — традиционное время проведения субботников. Прошу всех депутатов у себя на местах возглавить эту работу. Думаю, что к майским праздникам мы должны навести порядок в наших городах и селах», — подчеркнул он.