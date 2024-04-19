Киев, 19 апреля, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек во время визита в Киев провёл полтора часа в бомбоубежище. Как стало известно 19 апреля, он вынужденно провёл время в подземном гараже одной из гостиниц, переоборудованном под бомбоубежище.

Dominik Butzmann/Global Look Press Министр экономики ФРГ Роберт Хабек во время визита в Киев

Переждав воздушную тревогу, он вернулся в номер. По информации издания Bild, сигнал тревоги прозвучал в 4:40 утра, после чего делегация вице-канцлера переместилась в убежище, где замглавы немецкого правительства выпил кофе и воды и спокойно разговаривал с сотрудниками и журналистами. Другие гости отеля также пытались укрыться в убежище.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января СМИ сообщали об уничтожении киевского подземного командного пункта, в котором находился заместитель на тот момент главкома ВСУ Валерия Залужного. При ударе он погиб. Подробности удара не приводились, как не было и официального подтверждения информации ни от одной из сторон.

Позднее биограф главы киевского режима Владимира Зеленского рассказал, что иностранцам запрещено заходить в его бункер. Американский журналист Саймон Шустер заверил, что все книги о Зеленском основаны исключительно на информации из его интервью, но что он сталкивался при написании с такими ограничениями, как недопуск в определённые места.