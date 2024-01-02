Киев, 2 января, 2024, 14:17 — ИА Регнум. В Киеве уничтожен подземный командный пункт, в котором находился заместитель главкома ВСУ Валерия Залужного, он погиб, сообщил 2 января Telegram-канал «Военное дело».

Иван Шилов ИА REGNUM

Других подробностей не приводится. Официального подтверждения этой информации ни от одной из сторон пока не поступало.

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Как передавало ИА Регнум, утром 2 января на всей территории Украины, в том числе в Киеве, объявили воздушную тревогу, после которой последовала серия взрывов. Первые сообщения о взрывах начали поступать от украинских СМИ в 4 утра. Отмечается, что в городе прозвучало не менее шести сильных взрывов в Святошинском районе и на Оболони.

Минэнерго Украины уточнило, что в Киеве без энергоснабжения после серии взрывов остались почти 260 тысяч потребителей. Также вышло из строя оборудование подстанций в Киевской области. Кроме того, были временные нарушения в работе ГЭС.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 2 января информировал, что Вооружённые силы России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотников и ремонту вооружения в Киеве и пригородах.

Кроме того, по данным российского военного ведомства, ВС РФ нанесли удар по местам хранения ракет и боеприпасов, поставленных Киеву западными странами.