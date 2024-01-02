СМИ сообщили об уничтожении подземного командного пункта в Киеве
«Военное дело»: в Киеве уничтожен подземный бункер, погиб заместитель Залужного
Киев, 2 января, 2024, 14:17 — ИА Регнум. В Киеве уничтожен подземный командный пункт, в котором находился заместитель главкома ВСУ Валерия Залужного, он погиб, сообщил 2 января Telegram-канал «Военное дело».
Других подробностей не приводится. Официального подтверждения этой информации ни от одной из сторон пока не поступало.
Как передавало ИА Регнум, утром 2 января на всей территории Украины, в том числе в Киеве, объявили воздушную тревогу, после которой последовала серия взрывов. Первые сообщения о взрывах начали поступать от украинских СМИ в 4 утра. Отмечается, что в городе прозвучало не менее шести сильных взрывов в Святошинском районе и на Оболони.
Минэнерго Украины уточнило, что в Киеве без энергоснабжения после серии взрывов остались почти 260 тысяч потребителей. Также вышло из строя оборудование подстанций в Киевской области. Кроме того, были временные нарушения в работе ГЭС.
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 2 января информировал, что Вооружённые силы России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотников и ремонту вооружения в Киеве и пригородах.
Кроме того, по данным российского военного ведомства, ВС РФ нанесли удар по местам хранения ракет и боеприпасов, поставленных Киеву западными странами.