Москва, 18 апреля, 2024, 21:06 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону 18 апреля стартовали окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» для семей из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов и новых регионов страны. В мероприятиях примут участие 210 семейных команд.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня в Ростов-на-Дону приехали 1074 человека, это 210 семейных команд. Радостно, что абсолютно все российские регионы могут участвовать в таких жизнеутверждающих, перспективных проектах и получать новые возможности для своей семьи. Среди полуфиналистов есть профессиональные династии учителей, медицинских работников, военнослужащих, представители семейного бизнеса, многодетные семьи, команды с абсолютно разными увлечениями, в составе которых представители трех и даже четырех поколений. Им предстоят увлекательные дни — задания, которые раскроют потенциал всей семьи, вдохновляющие встречи, лекции, мастер-классы и ставший уже традиционным творческий концерт»,— отметил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», ректор президентской академии Алексей Комиссаров.

В церемонии открытия 18 апреля приняли участие полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, губернатор Ростовской области Василий Голубев и замгендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова. Устинов отметил, что искренне рад живому интересу, который вызвал конкурс, а Голубев подчеркнул, что конкурс объединил и укрепил семьи через общие дела и выполнение совместных заданий, которые позволили вспомнить свои корни и исследовать историю семьи.

Мероприятия для Северо-Кавказского федерального округа и новых регионов пройдут 19 апреля, Южного федерального округа — 20 апреля. Командам предстоит выполнить серию интеллектуальных, спортивных, творческих заданий и ответить на ряд вопросов про свои родные регионы. В окружном полуфинале для семей ЮФО участвуют 130 команд: 5 семей из Республики Адыгея, в состав которых входит 24 человека; 4 семьи из Республики Калмыкия, в составе которых 17 человек; 14 семей из Республики Крым (68 человек); 42 семьи из Краснодарского края (223 человека); 5 семей из Астраханской области (27 человек); 22 семьи из Волгоградской области (110 человек); 29 семей из Ростовской области (153 человека); 9 семей из города федерального значения Севастополя (47 человек). От СКФО на окружной полуфинал приехали 43 команды: 7 из Республики Дагестан (39 человек); одна семья из Республики Северной Осетии — Алании (5 человек); 2 семьи из Кабардино-Балкарской Республики (12 человек); 4 семьи из Карачаево-Черкесской Республики, (23 человека); 29 семей из Ставропольского края (146 человек). Из новых регионов страны полуфиналистами стали 37 команд: 15 семей из Донецкой (73 человека) и 21 семья из Луганской народных республик (102 человека), а также одна семья из Запорожской области (5 человек). Всего в полуфинале принимают участие 1074 человека, среди них: 419 детей, 365 родителей, 235 бабушек и дедушек, 3 прабабушки и прадедушки.

На очных мероприятиях свои регионы представляют семейные команды, которые набрали по итогам дистанционного этапа наиболее высокие баллы в своем федеральном округе. К полуфиналам также допущены победители Всероссийского конкурса «Семья года — 2023». В окружные полуфиналы вышли более 1624 семьи из 86 регионов и 2 стран — Казахстана и Хорватии. Всего же в заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране. Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет летом.

Как сообщало ИА Регнум, первый окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» завершился 10 марта в Санкт-Петербурге, по его итогам победили 29 семейных команд Северо-Западного федерального округа. В заключительный день полуфинала участников ждала образовательная и развлекательная программа с приглашением звездных гостей. В рамках её выступил заслуженный артист России, режиссер, хореограф и телеведущий Егор Дружинин, который раскрыл, какую роль играет семья в жизни человека, а также поделился историей знакомства с супругой и опытом воспитания детей.

Организатор конкурса «Это у нас семейное» — автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей». Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и «Движение Первых». Конкурс проводится в Год семьи при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы»). В числе партнеров — ПАО Сбербанк, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «РусГидро», киностудия «Союзмультфильм», АНО ДПО «Академия ПСБ», АО «Объединенная приборостроительная корпорация», а также информационный партнер — социальная сеть «Одноклассники».