Москва, 18 апреля, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Режиссёр, члена Союза кинематографистов России Фёдор Петрухин ушёл из жизни в возрасте 72 лет. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба организации.

Сергей Виноградов/ТАСС Режиссёр Фёдор Петрухин

«На 73-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссёра игрового кино Фёдора Фёдоровича Петрухина», — проинформировали в объединении.

Союз кинематографистов и Гильдия режиссёров также выразили соболезнования близким режиссёра.

Петрухин родился 4 января 1952 года и в 1989 году окончил режиссёрское отделение Высших курсов сценаристов и режиссёров при Госкино СССР (мастерская Ролана Быкова). Первый фильм «Дина» снял в 1990 году.

Режиссёр также снял фильмы «На Муромской дорожке» (1993), «День Победы» (2006), «Подсолнух» (2019), «Забытая война» (2020) и «Кензели» (2020), телесериалы «Новая жизнь сыщика Гурова» (2008), «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» (2011) и «Одиссея сыщика Гурова» (2012), а также документальный фильм «Курсанты Кремля» (2022).