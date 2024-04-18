Москва, 18 апреля, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Положительная динамика в развитии промышленности Подмосковья за прошлый год составила 14%. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью «России 24».

Пресс-служба правительства Московской области Губернатор Воробьёв сообщил о росте промышленности Подмосковья на 14%

«Спасибо нашим предприятиям — и которые работают уже традиционно, и которые модернизируются. За первый квартал этого года мы идем хорошим темпом — это порядка 18%», — отметил Андрей Воробьёв.

Важным фактором успеха экономики Подмосковья губернатор назвал диверсификацию экономики. В регионе открываются новые предприятия, внедряются передовые производственные технологии и стабильно растут инвестиции, отметил он.

В настоящее время в Московской области реализуется 280 проектов на сумму 250 миллиардов рублей, из которых уже завершено 77. Эти проекты охватывают различные отрасли, включая технологические инновации, подчеркнул Воробьёв.

Отмечается, что среди иностранных инвесторов, активно вкладывающих средства в Подмосковье, выделяются Китай, Индия и Белоруссия. В регионе запустят производство китайских автомобильных деталей, этот проект даст 150 новых рабочих мест, в него вложат 2,5 млрд рублей.

«В Воскресенске в этом году запустим производство субстанций. Изготовление гепарина, тоже китайская компания. И «Мерседес» с мая начинает работать: сойдут новые автомобили китайского производства. Уверен, что по качеству, мы с вами убедились, они ничем не уступают», — добавил глава Подмосковья.

Также губернатор Московской области отметил важность сохранения рабочих мест для сотрудников предприятий в условиях санкций, приведя в пример приобретение российских активов немецкого автоконцерна.