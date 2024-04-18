Новосибирск, 18 апреля, 2024, 11:47 — ИА Регнум. В Арбитражном суде Новосибирской области слушается дело по иску бывшего бизнес-партнера Романа Волкова к компании NL International. Истец утверждает, что представители компании, занимающейся сетевым маркетингом, заблокировали ему вход в личный кабинет, в одностороннем порядке разорвали контракт и лишили возможности получать доход от выстроенной за долгие годы структуры. В исковом заявлении Волков потребовал от руководства NL International восстановить ему свободный доступ к рабочему аккаунту и компенсировать убытки — чуть более 86 миллионов рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По словам Волкова, он подписал контракт с NL International в 2015 году, когда ему предложили сотрудничество с молодой сетевой компанией, занимающейся торговлей продуктами красоты, здоровья, быта и препаратами для похудения. Через 10 месяцев Волков вышел на ежемесячный доход, превышающий миллион рублей. К моменту, когда ему заблокировали вход в личный кабинет, выстроенная за восемь лет работы структура насчитывала примерно 118 тысяч человек.

В свою очередь юристы ответчика во время заседания суда заявили, что после внутренней проверки, проведенной с января 2022 года по октябрь 2023 года, оказалось, что акты оказанных услуг по продвижению товаров компании подписывал вовсе не Волков, а его бухгалтер.

NL International подала к Волкову встречный иск, где отмечается, что менеджер подписал договор с компанией 1 апреля 2021 года. Компания требует с Романа Волкова более 42 миллионов рублей и пять миллионов в виде процентов за пользование чужими средствами на основании того, что он не выполнял некоторые пункты договора: не совершал покупки со своего аккаунта, не рекламировал компанию NL International в социальных сетях и не привлекал и не регистрировал новых клиентов.

Судьбу встречного иска от компании NL суд решит в следующем заседании. Также судья предложила представителям истца и ответчика заключить мировое соглашение. Следующее заседание назначено на 3 мая.

«Есть основания для восстановления прав Волкова, поскольку NL нарушила закон, — заявил представитель экс-менеджера NL юрист Лев Мальцев. — Он приносил NL International до полумиллиарда рублей в месяц. Это примерно четверть всего дохода всей компании, которая после блокировки его ID получила готовую и мощную структуру, которая работает как часы».

Юрист подчеркнул, что случай Волкова не является прецедентом, еще один партнер NL обратилась в полицию после того, как компания разорвала с ней контракт.