Оренбург, 18 апреля, 2024, 08:06 — ИА Регнум. В ночь на 18 апреля уровень реки Урал у Оренбурга снизился на 16 сантиметров и достиг отметки в 10,74 метра. Об этом в четверг сообщили в региональном гидрометцентре.

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«По состоянию на 08:00 (06:00 мск) уровень воды в Урале у Оренбурга (составляет. — Прим. ред.) 1074 сантиметра», — приводит «РИА Новости» текст сообщения.

Как передавало ИА Регнум, накануне глава МЧС России Александр Куренков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил, что пик паводка прошёл в Оренбурге и Орске. При этом он отметил, что уровень воды по-прежнему выше опасных отметок, но продолжает постепенно снижаться.

По состоянию на 17 апреля на территории Оренбургской области подтопленными остаются более 15 тысяч жилых домов и почти 23 тысячи приусадебных участков в 76 населённых пунктах и 45 СНТ. В 35 пунктах временно размещения находится 1031 человек, в том числе 203 ребёнка.