Купянск, Украина, 18 апреля, 2024, 06:36 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Запад» Вооружённых сил России за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии и авиации отразили две атаки и две контратаки штурмовых групп 21-й, 63-й механизированных, 3-й десантно-штурмовой бригад ВСУ… и улучшили положение по переднему краю», — приводит его слова агентство ТАСС.

В ходе контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили семь миномётных расчётов и станцию РЭБ «Нота». Также в ходе боевых действий на купянском направлении Вооружённые силы Украины потеряли до 70 человек личного состава, одну гаубицу Д-30, два беспилотных летательных аппарата и три транспортных средства.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что потери ВСУ на донецком направлении составили до 480 военных. Также российские войска уничтожили бронемашину, гаубицу M777 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 20 автомобилей.