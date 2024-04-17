Берлин, 17 апреля, 2024, 23:48 — ИА Регнум. Обыски прошли в штаб-квартире партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Ганновере после потери депутатской неприкосновенности двумя политиками партии в связи с подозрениями в нарушении закона о партийных пожертвованиях. Об этом 17 апреля сообщает издание Bild со ссылкой на правоохранителей.

Christoph Hardt / Imago / Globallookpress.com

Уточняется, что обыск начался в 09:00 по местному времени в штаб-квартире партии в столице Нижней Саксонии Ганновере. Утром ландтаг лишил иммунитета двух членов партии в связи с проводящимся против них расследованием, связанным с подозрением в незадекларированных пожертвованиях на личном счёте одного из депутатов ландтага от партии АдГ Ансгара Шледде. По данным Bild, незадекларированная сумма составляет 48 тыс. евро. Утверждается, что политик хранил партийные пожертвования на частном счёте.

Шледде является зампредседателем АдГ в Нижней Саксонии и планировал выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя партии. Ряд немецких СМИ утверждает, что АдГ якобы предоставляет за денежные выплаты перспективные позиции в избирательных списках и что Шледде в этом якобы замешан.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в феврале на частичных перевыборах в бундестаг «Альтернатива для Германии» заручилась поддержкой 9,4% избирателей, набрав на перевыборах на 1 процентный пункт больше. На такую же величину уменьшился результат Свободной демократической партии Германии (СвДП), за которую проголосовали 8,1%. Партия заняла пятую позицию по результатам голосования.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) стала лидером с 22,3% голосов. Второе место занимает партия «зелёных», получившая 22% голосов. Третью и четвёртую строчки заняли Христианско-демократический союз (ХДС) и партия «Левые», набравшие 17,2% и 11,5% соответственно.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила правую партию в выступлениях против политики Евросоюза и «восхищении Кремлём».