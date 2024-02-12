Берлин, 12 февраля, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) стала лидером на частичных перевыборах в бундестаг, после подсчета 99,9% бюллетеней она набирает 22,3% голосов. Об этом сообщат Центрально-Германское радио со ссылкой на избирательную комиссию Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

На выборах 2021 года СДПГ также являлась лидером. На перевыборах её результат стал на 1,1 процентного пункта меньше, чем в сентябре 2021 году.

Второе место занимает партия «зеленых». Эта политическая сила получает 22% (меньше на 0,4 процентного пункта по сравнению с 2021 годом).

Третью и четвёртую строчки заняли Христианско-демократический союз (ХДС) и партия «Левые», набравшие 17,2% и 11,5% соответственно. В 2021 году они получили 15,9% и 11,3%.

«Альтернатива для Германии» (АдГ) заручилась поддержкой 9,4% избирателей, набрав на перевыборах на 1 процентный пункт больше. На такую же величину уменьшился результат Свободной демократической партии Германии (СвДП), за которую проголосовали 8,1%.

Повторное голосование прошло на 455 участках и соответствующих почтовых избирательных участках, где в сентябре 2021 году были зафиксированы нарушения. Тогда для избирателей работали 2256 участков.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября телеканал ARD со ссылкой на данные экзитполов проинформировал о том, что консервативные партии лидировали на выборах в федеральных землях Гессен и Бавария после закрытия избирательных участков.

В Баварии лидером стал Христианско-социальный союз (ХСС), а в Гессене — Христианско-демократический союз (ХДС). При этом в Баварии СДПГ показала свой худший результат в истории выборов.