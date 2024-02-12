СДПГ стала лидером на частичных перевыборах в бундестаг
СДПГ лидирует на частичных перевыборах в бундестаг после обработки 99,9% голосов
Берлин, 12 февраля, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) стала лидером на частичных перевыборах в бундестаг, после подсчета 99,9% бюллетеней она набирает 22,3% голосов. Об этом сообщат Центрально-Германское радио со ссылкой на избирательную комиссию Германии.
На выборах 2021 года СДПГ также являлась лидером. На перевыборах её результат стал на 1,1 процентного пункта меньше, чем в сентябре 2021 году.
Второе место занимает партия «зеленых». Эта политическая сила получает 22% (меньше на 0,4 процентного пункта по сравнению с 2021 годом).
Третью и четвёртую строчки заняли Христианско-демократический союз (ХДС) и партия «Левые», набравшие 17,2% и 11,5% соответственно. В 2021 году они получили 15,9% и 11,3%.
«Альтернатива для Германии» (АдГ) заручилась поддержкой 9,4% избирателей, набрав на перевыборах на 1 процентный пункт больше. На такую же величину уменьшился результат Свободной демократической партии Германии (СвДП), за которую проголосовали 8,1%.
Повторное голосование прошло на 455 участках и соответствующих почтовых избирательных участках, где в сентябре 2021 году были зафиксированы нарушения. Тогда для избирателей работали 2256 участков.
Как сообщало ИА Регнум, 8 октября телеканал ARD со ссылкой на данные экзитполов проинформировал о том, что консервативные партии лидировали на выборах в федеральных землях Гессен и Бавария после закрытия избирательных участков.
В Баварии лидером стал Христианско-социальный союз (ХСС), а в Гессене — Христианско-демократический союз (ХДС). При этом в Баварии СДПГ показала свой худший результат в истории выборов.