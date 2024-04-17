Курган, 17 апреля, 2024, 23:13 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Тобол у Кургана в Курганской области к вечеру 17 апреля поднялся на 81 см и достиг отметки в 946 см. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Донат Сорокин/ТАСС

«По данным на 17 апреля на 24:00 (22:00 мск. — Прим. ред.) уровень реки Тобол в районе Кургана составил 946 см. Уровень воды продолжает расти. За последние сутки рост составил почти полтора метра», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства Курганской области.

Как передавало ИА Регнум, опасную отметку уровень воды в реке Тобол в районе Кургана превысил к утру 17 апреля, за 4 ч поднявшись на 20 см и достигнув отметки в 850 см. По состоянию на 08:00 по местному времени (06:00 мск) уровень воды составлял 865 см.

Глава МЧС России Александр Куренков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил, что на данный момент в Курганской области эвакуировано почти 14 тыс. человек, в то числе 2 тыс. детей. Также развёрнуто 20 пунктов временного размещения. По данным ведомства, подтопленными в Курганской области в общей сложности остаются 669 жилых и 2376 дачных домов.