Киев, 17 апреля, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Во время выступления на форуме американо-украинского партнёрства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оговорился и призвал Запад «защитить российские города».

Иван Шилов ИА Регнум

«Нам нужны системы противовоздушной обороны, чтобы защитить российские города», ― произнёс он.

После этого он тут же исправился, заявив, что имел в виду украинские города, в которых живут мирные граждане и сконцентрирована промышленность.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Шмыгаль заявил, что киевский режим изучает опыт Японии с целью показать всему миру собственное «экономическое чудо». По его словам, в ходе конференции по экономическому развитию и восстановлению, в которой участвовал премьер-министр Японии Фумио Кисида, он рассказал об основных сферах, в которые Киев уже сейчас предложил вкладывать деньги.