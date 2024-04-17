Москва, 17 апреля, 2024, 17:11 — ИА Регнум. День медиа пройдет на ВДНХ 18 апреля в рамках международной выставки-форума «Россия». Теле− и радиоведущие проведут мастер-классы для посетителей павильона компании «Роснефть».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Алла Данько

Почетным гостем Дня медиа станет диктор Центрального телевидения, преподаватель Высшей школы телевидения МГУ, член Союза журналистов России, академик Международной академии телевидения и радио Алла Данько. Она проведет мастер-класс по риторике и искусству общения, расскажет об опыте ведения телепрограмм и советской школе журналистики.

В программе Дня медиа — открытые дискуссии о цифровизации СМИ, викторины об истории печати, радио и телевидения с памятными призами. Опытные журналисты расскажут, как свободно держаться перед камерой, проводить прямые включения с места событий, а также раскроют секреты подготовки телерепортажей, газетных публикацией и сообщений на радио.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Павильон «Роснефть» на международной выставке «Россия» на ВДНХ

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ.