Киев, 17 апреля, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Украины заочно обвинила народного артиста России, солиста Мариинского театра Василия Герелло в поддержке специальной военной операции и якобы призывах к «агрессивной войне». Об этом 17 апреля сообщили в офисе генпрокурора республики.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Певец Василий Герелло

Герелло также обвинили в якобы имевших место публичных призывах к изменению госграниц Украины и разжигании национальной розни. В обвинительной публикации не назвали имя артиста, но разместили его фотографию. В тексте Генпрокуратура отметила, что Герелло использовал медиаресурсы якобы с целью «пропаганды российской идеологии».

Как сообщало ИА Регнум, украинская Генпрокуратура в начале февраля заочно обвинила российского военного корреспондента Семёна Пегова в создании «пропагандистских материалов на военную тематику», «глорификации» российских Вооружённых сил и якобы «оправдании и признании правомерными» действий России на Украине. Кроме того, военкора обвинили в неоднократных посещениях ДНР и ЛНР и публикации интервью с их руководителями, в получении российских госнаград, в том числе лично от президента Владимира Путина.