Киев, 3 февраля, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Украинская генеральная прокуратура заочно предъявила обвинение российскому военному корреспонденту, основателю Telegram-канала WarGonzo Семёну Пегову. Об этом 3 февраля говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Василий Иванов ИА REGNUM Семен Пегов

«При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора российскому военному блогеру заочно предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Пегов обвиняется в создании «пропагандистских материалов на военную тематику», «глорификации» российских Вооружённых сил, а также «оправдание, признание правомерными, отрицание» действий России.

Кроме того, украинская генпрокуратура ставит Пегову в вину неоднократные посещения ДНР и ЛНР и публикацию интервью их руководителей, а также получение им российских госнаград, в том числе лично от президента РФ Владимира Путина.