Киев, 16 апреля, 2024, 20:24 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизационных мероприятий на Украине. Документ опубликовали на сайте Верховной рады 16 апреля. Основная часть норм закона вступит в силу через месяц.

Иван Шилов ИА Регнум

Как всё начиналось

В августе 2023 года на Украине допустили проведение всеобщей мобилизации. Тогда Зеленский рассказывал о поступивших ему просьбах военного командования усилить мобилизационные процессы. Через месяц после этого стало известно, что более 180 тыс. украинцев старше 30 лет, получающих второе или последующее высшее образование, оказались под угрозой лишения отсрочки, а ещё через месяц начали ставить на воинский учёт женщин с медицинским и фармацевтическим образованием.

Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявлял, что военнообязанные стали чаще пытаться сбежать из страны по поддельным документам. В Киеве из-за мобилизации началась нехватка коммунальных работников. Как заявлял замглавы городской администрации Пётр Пантелеев, и в мирное время ощущался кадровый голод, но в ряды ВСУ мобилизовали ещё и сотрудников «Киевводоканала», «Киевгаза», «Киевкоммунсервиса», «Киевтеплоэнерго», «Киевских электросетей» и других городских компаний.

В январе 2024 года Зеленский заявил, что не видит необходимости в мобилизации 500 тыс. человек, и выразил сомнение в достаточности бюджетных средств на это, но назвал законопроект об ужесточении мобилизации важным, разумным и справедливым. Через два месяца украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что в Раде захотели ускорить принятие проекта. По его словам, на заседании рассмотрят около 1300 поправок к документу.

В соответствии с принятым в первом чтении в феврале 2024 года законопроектом планировалось снижение мобилизационного возраста до 25 лет, введение электронной повесточной системы и блокировки счетов, запрета на пользование авто и выезда за границу за неявку в военкомат, а также лишение права отсрочки для получающих второе высшее образование и аспирантов, учащихся по контракту. Помимо этого, планировалось, что призыву по мобилизации будут подлежать ранее судимые за нетяжкие преступления. В соответствии с проектом, демобилизация призванных может произойти спустя 36 месяцев службы.

Чем всё закончилось

Зеленский 2 апреля подписал закон о снижении возраста мобилизации до 25 лет. Изменения вступили в силу через три дня после опубликования. Также он отменил норму об «ограниченно годных» военнообязанных на Украине.

11 апреля Верховная рада приняла большинством голосов во втором и окончательном чтении закон об ужесточении мобилизации на Украине. За проект проголосовали 283 депутата, против — 21, воздержались — 15. В ходе подготовки документа ко второму чтению из него решили исключить пункт о демобилизации, который предложили рассмотреть отдельно.

Документ ужесточил проведение мобилизации и санкции за уклонение, уточнил категории лиц, подлежащих мобилизации. Повестка считается полученной даже без личного вручения военнообязанному, если его не застанут дома. Проект ввёл обязательное ношение военного билета всеми военнообязанными в возрасте 18–60 лет. За нарушение этого предусмотрен штраф либо силовой привод в военкомат. Ожидается, что это приведёт к попаданию сотен украинцев в ВСУ. Бывший спикер Рады Дмитрий Разумков посчитал, что новый закон станет для Зеленского и депутатов приговором.