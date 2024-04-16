Москва, 16 апреля, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрагим Раиси обсудили эскалацию на Ближнем Востоке после ударов Ирана и Израиля. Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

Сергей Бобылев / POOL / РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси (слева)

«Подробно обсуждена обострившаяся обстановка на Ближнем Востоке после осуществленного Израилем авиаудара по иранскому дипломатическому представительству в Дамаске и предпринятых Ираном ответных мер»,— сообщили в Кремле.

Позиция России

Российский лидер выразил надежду на разумную сдержанность конфликтующих сторон и на недопущение нового витка конфронтации, которая может привести к катастрофе во всём регионе. Раиси, в свою очередь, отметил, что действия Тегерана оказались вынужденными из-за общей незаинтересованности Ирана в эскалации. Путин и Раиси констатировали, что изначальной причиной сложившейся ситуации оказалась нерешённость палестино-израильского конфликта.

«Подтверждены принципиальные подходы России и Ирана в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа, облегчения тяжёлой гуманитарной ситуации и создания условий для политико-дипломатического урегулирования кризиса»,— добавили в пресс-службе президента России.

Днём ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряжённости в ближневосточном регионе в связи с ударом Ирана по Израилю и призвали стороны к сдержанности. МИД выразил обеспокоенность эскалацией и также призвал стороны к сдержанности.

Эскалация

1 апреля Израиль нанёс ракетный удар по консульству Ирана в Сирии в густонаселённом районе Меззе. Средства ПВО Сирии смогли частично отразить атаку, но, по данным информационного агентства Tasnim, в результате удара погибли по меньшей мере пять человек и ещё 12 получили ранения, а среди жертв оказался один из лидеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Реза Захеди. В Иране после этого заявили, что оставляют за собой право принять контрмеры и ответить на удар Израиля, что и произошло в ночь на 14 апреля.

Массированная атака на территорию Израиля с использованием нескольких сотен ракет и ударных беспилотников продолжалась несколько часов. Раиси назвал удары по Израилю законным правом Тегерана на самооборону. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что израильская сторона даст ответ на атаку Ирана «мудро, а не на эмоциях», уточнив, что Тель-Авив скоординирует такой ответ с Вашингтоном.

Замглавы МИД Ирана Али Багери Кани после этого напомнил Израилю, что в случае ответа на удар последуют следующие ответные меры, причём через секунды, а не через 12 дней, как в прошлый раз. По его словам, в этом случае Тель-Авив ожидает намного более сильный удар.