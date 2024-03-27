Москва, 27 марта, 2024, 14:18 — ИА Регнум. 27 марта празднуется Всемирный день театра. В Москве этот праздник традиционно отметят акцией «Ночь театров». Об этом рассказал в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

По словам градоначальника, в рамках акции запланировано более 80 мероприятий. Для гостей подготовили спектакли, концерты, кинопоказы, актерские читки, квесты, встречи с артистами и многое другое, в том числе и детскую программу.

«Театральный сезон в столице проходит, как всегда, очень успешно. В прошлом году театры Москвы поставили более 23 тысяч спектаклей, среди них более 300 премьерных показов. Постановки посмотрели свыше 4,6 миллиона человек», — отметил Собянин. Он выразил уверенность в том, что 2024 год будет «не менее щедрым на премьеры».

По словам мэра, за последние 10 лет в Москве обновили здания 40 театров, а это 70% от общего числа. В этом году планируется закончить ремонтно-реставрационные работы в Центре театра и кино на Поварской.

Ранее Сергей Собянин заявил о начале приема заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов «Покажи Москву!». Участники должны предложить авторский маршрут для путешествий по столице.