Москва, 15 апреля, 2024, 15:53 — ИА Регнум. В Москве 33-летний кинорежиссёр Родион Доброхотов попал в больницу с ножевыми ранениями. В медучреждение его госпитализировали в ночь на 15 апреля. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

kino-teatr.ru Кинорежиссёр Родион Доброхотов

Как заявил медикам сам пострадавший, он вышел покурить в подъезд своего дома в Сигнальном проезде в Москве, случайно упал на нож и сам порезался. В квартиру, где его ждала девушка, Доброхотов вернулся спустя час весь в крови. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи доставила его в больницу. Врачи диагностировали у мужчины ранения правой руки, пальцев и живота.

Полиция начала проверку.

«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом», ― сказали в беседе с ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

Доброхотов окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова (ВГИК). В 2019 году у молодого режиссёра вышла короткометражка «Космонавт Петров», к которой он также написал сценарий.

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