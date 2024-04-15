Москва, 15 апреля, 2024, 12:40 — ИА Регнум. В сервисе «Московская электронная школа» (МЭШ) появилась возможность записи в кружки и секции. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, раньше эта услуга была доступна только на портале mos.ru.

Mos.ru Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

«В Москве созданы все условия для максимально эффективного и системного развития потенциала детей, — отметила Ракова. — В том числе работают кружки и секции дополнительного образования». Она пояснила, что родители могут выбрать для своего ребенка занятия по разным направлениям. Среди них — изучение языков, робототехника, программирование, живопись, театральное искусство, ювелирное дело, сити-фермерство, аквариумистика, археология, палеонтология и другие.

При помощи сервиса «Кружки» родители могут быстро выбрать дополнительные занятия для раскрытия талантов детей, а сами учащиеся — найти хобби по душе. Сервис сформирует список рекомендованных занятий в соответствии с возрастом ребенка и возможностями школы, которую он посещает. Также доступен поиск по названию или номеру кружков и секций.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столичных библиотеках работают две тысячи досуговых кружков. Самыми популярными направлениями стали изобразительное искусство и театр, танцы и декоративно-прикладное творчество.