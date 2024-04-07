Москва, 7 апреля, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал 7 апреля об уникальных кружках в столичных библиотеках. Как он отметил, сейчас работают около двух тыс. досуговых кружков для горожан.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«В библиотеках проводят занятия для детей и взрослых, в том числе участников программы «Московское долголетие». Самыми популярными направлениями стали изобразительное искусство и театр, танцы и декоративно-прикладное творчество», — сообщается в Telegram-канале мэра.

Работает более 190 студий по ИЗО, 130 хореографических студий, 80 студий по театральному искусству, 70 студий декоративно-прикладного творчества. В целом в библиотеках также изучают фольклор, кино-, фото-, видео- и даже цирковое искусство.

В библиотеке № 188 долгое время работает театр-студия «Сценка».

В клубе «КодЛаб» в библиотеке № 80 обучают программированию.

В школе китайского языка в Центральной библиотеке № 52 проходят занятия с носителями.

В библиотеке № 184 учат танцевать сальсу.

В библиотеке-читальне им. А. С. Пушкина работает творческий клуб «Вышиваем в Пушкинке», который ориентирован на любителей рукоделия.

Художественная студия «Волшебные краски» действует в библиотеке № 2 им. Ю. В. Трифонова в рамках проекта «Московское долголетие» для начинающих художников благодаря авторской методике, позволяющей быстро научиться создавать законченные картины.

Креативная мастерская коллажа «КиТЫ — Коллаж и ТЫ» в библиотеке № 254 проводит групповые занятия в возрастных категориях 12–18 и 18+. Здесь обучают созданию авторских коллажей в различных техниках.

На занятиях по роботехнике в робошколе «Электроник» в библиотеке № 154 на базе конструктора дети от восьми лет учатся работать с контроллером, двигателем и другими элементами роботов.

В детской библиотеке №138 действует кружок по каллиграфии «Буквография» для детей 6–12 лет. Каллиграфическое рисование отражает природные ритмы человека при письме и рисовании, что особенно важно для ребёнка и его развития.

В библиотеке № 221 им. Р. И. Рождественского действует студия литературного творчества для для детей 8–16 лет «Клуб «Крылья». На занятиях по сторителлингу ребята изучают, как устроены тексты разных жанров, и придумывают собственные истории.

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Проект «Цифровая экосистема столичных библиотек» вошёл в шорт-лист международного конкурса Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (WSIS Prizes 2024) в номинации «Доступ к информации и знаниям».

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