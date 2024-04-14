Москва, 15 апреля, 2024, 02:16 — ИА Регнум. Судебные приставы намерены изъять в доход государства у осужденного экс-владельца банка «Югры» Алексея Хотина торговую галерею «Модный сезон» и часть помещений отеля Four Seasons на Охотном ряду. ФССП уже выставила такие требования.

Дарья Антонова ИА REGNUM ТЦ «Охотный ряд»

Ранее государству были переданы нефтяные активы Хотина.

Мещанский районный суд Москвы уже применил обеспечительные меры на торговую галерею и на часть площадей пятизвездочного отеля, которые расположены в том же здании. Общая площадь, подлежащая передаче, составляет почти 40 тыс. кв. метров.

«ФССП просит обратить в доход государства как движимое, так и недвижимое имущество Хотина в рамках мероприятий, предусмотренных законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», — написал РБК.

Подробности дела не раскрываются, но служба приставов также направила иски об изъятии активов к другим структурам, связанным с Алексеем Хотиным.

Как сообщало ИА Регнум, суд в Москве приговорил бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина к девяти годам колонии за растрату более 23 млрд рублей. Также с Хотина и его сообщников взыскали 17 млрд рублей в счёт погашения ущерба вкладчикам.

По версии гособвинения, Хотин похитил деньги вкладчиков банка в 2014 году. Он создал и возглавил группу соучастников. Сообща они похитили средства банка в размере 23 млрд 627 млн рублей путём выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям. В 2017 году у «Югры» отозвали лицензию, суд признал организацию банкротом.

В мае 2023 года Замоскворецкий суд Москвы взыскал более 192 млрд рублей с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина и нефтяной компании «Русь-Ойл». По решению суда в доход государства обращены 100% акций «Русь-Ойл» и доли компаний, которые входят в его структуру.