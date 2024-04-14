Милуоки, США, 14 апреля, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Студентка колледжа Сейд Робинсон пропала в американском штате Висконсин после первого свидания со своим знакомым. Позже её тело нашли расчленённым, мужчину задержали по подозрению в убийстве, передаёт 14 апреля телеканал CNN.

edition. cnn.com

Коллеги 19-летней афроамериканки забеспокоились, когда 2 апреля она не пришла на работу в пиццерию. Накануне она с нетерпением ждала встречи с 33-летним Максвеллом Андерсоном. Робинсон рассказала одному из коллег, что сама предложила мужчине встретиться в ресторане морепродуктов, где он раньше работал.

Подруга девушки обратилась в полицию. Наутро после свидания автомобиль студентки сгорел. В нём нашли её одежду и совместимое с её телефоном устройство. В тот же день на пляже в пригороде Милуоки обнаружили женскую ногу. Предварительный анализ показал, что это часть тела Сейд. Другие останки нашли 6 апреля в результате поисков в районе, где находилась машина студентки.

Андерсона задержали и предъявили ему обвинение в убийстве, расчленении трупа и поджоге имущества. Мужчине грозит пожизненное заключение. В полиции отметили, что на вину Андерсона указывают записи видеонаблюдения, показания свидетелей, данные телефонных разговоров и другие улики.

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