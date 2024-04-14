Варшава, 14 апреля, 2024, 05:26 — ИА Регнум. Известный польский актёр театра и кино Гжегож Минкевич скончался 9 апреля. Ему было 79 лет. О его смерти коллеги написали в соцсетях, выразив соболезнование родным артиста.

Дарья Драй ИА REGNUM Свечи

Минкевич окончил актерский факультет Государственного театрального училища в Варшаве. За свою творческую карьеру сыграл более 150 ролей.

Впервые актёр появился на экране в 1965 году в фильме «Банда», потом снялся в хоррор-комедии «Мир ужаса», сыграл врача в «Алхимике», была роль в телефильме «Кентервильское приведение», в ситкоме «Священная война» и других.

Основное место работы — театр, где роли были разноплановые.

Причина смерти Минкевича не уточняется.