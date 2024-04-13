Москва, 13 апреля, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Итоги всероссийского конкурса по выбору имен для белых медвежат из якутского зоопарка «Орто-Дойду» подвели на ВДНХ. Результаты голосования, в котором приняли участие более восьми тысяч человек, огласил председатель правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков. Победила пара имен Вилюй и Яна — за этот вариант проголосовали 40,22% участников акции.

Фото Якутского зоопарка «Орто-Дорду» Колымана с медвежатами

Напомним, акция по выбору имён для белых медвежат стартовала 26 марта. Вилюй и Яна родились в декабре прошлого года у пары белых медведей Колыманы и Ломоносова. Как и всех белых медведей в зоопарках страны, семью полярных хищников опекает компания «Роснефть». В рамках первого этапа акции россияне предложили сотни вариантов кличек для медвежат, из которых было отобрано десять лучших пар. На заключительном этапе состоялось голосование на странице «Роснефти» в соцсетях, где требовалось отметить понравившийся вариант.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Победитель конкурса Иван С. с мамой

Первым назвать белых медвежат в честь двух якутских рек — Вилюй и Яна — предложил 8-летний житель подмосковного Подольска Иван С. Вместе со своей мамой он пришел на оглашение результатов конкурса. За победу в конкурсе Ивану вручили памятные подарки. Также призы от компании получат авторы двух других пар имен, которые вошли в тройку лидеров народного голосования: Мария из Якутии, предложившая вариант «Тима и Тома», а также Надежда С. из Якутска с вариантом «Лоокут и Нюргусун».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Председатель правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков

В рамках церемонии оглашения имен сотрудница «РН-Москва» (дочернее предприятие «Роснефти») Галина Романова исполнила песни о медведях. Также для гостей павильона провели викторины о белых медведях с памятными сувенирами.