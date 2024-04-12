Москва, 12 апреля, 2024, 15:43 — ИА Регнум. День космонавтики отметили сегодня, 12 апреля, на международной выставке-форуме «Россия». Почëтным гостем праздника стала Герой Российской Федерации, летчик-космонавт, первая женщина из России, работавшая на Международной космической станции (МКС) Елена Серова. Она рассказала о роли бортинженера в составе экипажа ТПК «Союз ТМА-М» и МКС.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На ВДНХ отпраздновали День космонавтики

Ученые Арктического научного центра «Роснефти» представили проект по разработке карт ледовых условий, которые помогают в планировании работ на шельфе, а также в оценке необходимого количества судов различного ледового класса. Кроме того, специалисты центра анонсировали разработку технологии нейросетевого моделирования для идентификации айсбергов по съёмкам из космоса.

Гости павильона компании смогли ознакомиться с работой космического полигона, расположенного на территории малой академии наук Республики Саха (Якутия). Это единственная лаборатория в стране, где школьники проводят испытания роботехнических передвижных средств, марсоходов и луноходов.

Посетителям выставки рассказали об одежде и предметах быта современного космонавта, которые целиком состоят из продуктов переработки нефти. Завершилась праздничная программа презентацией достижений «Роснефти» в спутниковом геотехническом мониторинге — это технология, которая позволяет с высокой точностью оценивать изменения земной поверхности и снижать риски деформации зданий и сооружений, включая оборудование и трубопроводы.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На ВДНХ отпраздновали День космонавтики

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ.