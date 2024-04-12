Рим, 12 апреля, 2024, 21:15 — ИА Регнум. Итальянский модельер Роберто Кавалли после продолжительной болезни скончался 12 апреля во Флоренции на 84-м году жизни, сообщила Corriere della Sera.

ТАСС

«Скончался Роберто Кавалли. Ему было 83 года. На протяжении длительного времени он болел», — сказано в публикации.

Кавалли родился в 1940 году во Флоренции. После окончания школы он учился в Институте гостиничного дела, однако был отчислен. Кавалли начал посещать курсы по оформлению интерьеров во Флорентийском училище искусств. Не получив диплома, он открыл собственное дело.

В 1970 году модельер представил свою первую коллекцию в салоне прет-а-порте в Париже. Двумя годами позднее Кавалли провёл первый показ мод во Флоренции и в том же году открыл свой первый модный бутик во французском городе Сен-Тропе.

В 1998 году модельер запустил линию Just Cavalli, в которую входили мужская и женская одежда, аксессуары, очки, часы, парфюмерия, а также нижнее бельё и пляжная одежда.