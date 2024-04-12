Кишинёв, 12 апреля, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Парламента Молдавии одобрил приостановление действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил 12 апреля председатель высшего законодательного органа республики Игорь Гросу.

РИА Новости / Максим Блинов

«Законопроект о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе одобрен во втором (окончательном) чтении голосами 53 депутатов», — сказал он на заседании.

Законопроект будет передан на утверждение президенту, решение вступит в силу спустя 150 дней после того, как уведомление получат государства — участники договора.

Как передавало ИА Регнум, ДОВСЕ подписали в Париже в 1990 году 16 стран НАТО и шесть государств Организации Варшавского договора, в том числе СССР. Документ вводил ограничения для каждой страны по нахождению на европейской территории танков, бронемашин, артиллерийских орудий калибра более 100 мм, боевых самолётов и вертолётов. Ни одна из стран альянса не ратифицировала договор.

Россия приостановила участие в ДОВСЕ в 2007 году. 7 ноября 2023 года МИД сообщил о завершении процедуры выхода страны из договора.