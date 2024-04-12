Москва, 12 апреля, 2024, 12:01 — ИА Регнум. В Москве найден мёртвым гражданин КНДР Ким Сан Чан. Бездыханное тело мужчины нашли на территории строящегося ЖК. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Поздним вечером 9 апреля в полицию обратился начальник строительного городка в селе Кокошкино в Москве. Мужчина рассказал, что обнаружил тело 57-летнего мужчины. На место происшествия отправили наряд полиции.

«В строительном вагончике, расположенном на улице Аэростатной в посёлке Кокошкино, в душевой кабине скончался 57-летний гражданин Корейской Народно-Демократической Республики. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

По данному факту полиция проводит проверку.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в зоопарке «Планета обезьян» скончался иностранец, который пришёл устраиваться на работу.