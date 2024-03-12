Москва, 12 марта, 2024, 11:34 — ИА Регнум. В зоопарке «Планета обезьян» скончался иностранец, который пришёл устраиваться на работу. Тело гражданина Таджикистана обнаружили в одной из комнат, где он жил в ожидании устройства на работу. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

8 марта в полицию обратилась управляющая зоопарком «Планета обезьян», женщина рассказала, что недавно в зоопарк пришёл устраиваться на работу уроженец одной из бывших советских республик. Ему объяснили, что вопрос о трудоустройстве будет решаться 8 марта, а до тех пор поселили в одном из помещений строящегося здания зоопарка. С тех пор мужчину никто не видел. В назначенный день его стали искать для оформления документов. Но дверь в комнату, где он поселился, была заперта, и на стук в дверь никто не реагировал. Тогда сотрудники взломали дверь в помещение. Внутри на кровати они нашли тело.

«В комнате здания на Калужском шоссе было обнаружено тело 64-летнего мужчины. Давность смерти до трёх суток. Предварительная причина смерти — гипертонический криз», — рассказал собеседник агентства.

По данным полиции, умерший приехал в Россию в конце 2019 года, в октябре 2021 года у мужчины закончилась регистрация.

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