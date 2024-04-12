Киев, 12 апреля, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Украинский 35-летний комик, участник и победитель юмористического телешоу «Лига смеха» Виктор Розовый был тяжело ранен в голову, находясь в рядах ВСУ с 2022 года. Об этом написали украинские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Розовый попал добровольцем в полк «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), который впоследствии преобразовали в 3-ю отдельную штурмовую бригаду украинской армии.

Супруга боевика-комика Ольга сообщила в соцсетях, что муж был ранен 21 марта. Врачи спасли его, травма была очень серьёзная. Мужчина пришёл в сознание.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные за сутки отразили четыре атаки ВСУ на донецком направлении и заняли более выгодные рубежи. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал 10 апреля. ВСУ потеряли до 360 военнослужащих.

Количество могил американских наёмников, выступавших на стороне Киева, увеличивается на кладбищах в США. О гибели граждан этой страны в зоне украинского конфликта регулярно сообщают местные СМИ.