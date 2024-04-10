Москва, 10 апреля, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Российские военные за сутки отразили четыре атаки ВСУ на донецком направлении и заняли более выгодные рубежи. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 10 апреля на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение ВСУ у сёл Красное, Новокалиново, Клещеевка, посёлков Новое и Курдюмовка в ДНР. Четыре контратаки противника отражены у Выемки, Победы и Красногоровки.

«ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, два бронетранспортёра М113 производства США и пять автомобилей», — уточнил Конашенков.

Кроме того, ВСУ потеряли три САУ: польскую Krab, британскую AS-90 Braveheart и советскую «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30, противотанковую пушку «Рапира», РЛС AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

Днём ранее в Минобороны проинформировали о занятии российскими военными более выгодных рубежей под Донецком и отражении четырёх контратак у села Красное. Подразделения ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе и технике противника у Белогоровки, Константиновки, Селидова и Часова Яра, украинские войска потеряли убитыми и ранеными более 480 бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, одним из самых напряжённых участков фронта стал район Часова Яра. О боях на окраине города одним из первых сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. Он отмечал, что Часов Яр серьёзно укрепили и заминировали подразделения ВСУ, которые раньше воевали в районе Артёмовска и Соледара.

Информацию о тяжёлых боях в городе подтверждают и украинские источники. Главком ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка в этом районе остаётся «напряжённой».