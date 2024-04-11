Оренбург, 11 апреля, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Пик весеннего паводка наступит сегодня в Оренбурге, затем волна пойдёт по долине Урала к селу Илек, где уже возведена защитная дамба. Об этом губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил 11 апреля во время посещения Единой дежурно-диспетчерской службы Оренбурга, сообщает пресс-служба правительства региона.

Егор Алеев/ТАСС

Он отметил, что на Ириклинском водохранилище объём сброса воды сократился до 720 кубометров в секунду. Это втрое меньше по сравнению с максимальным значением, зафиксированным 5 апреля. Сокращение сброса существенно повлияет на паводковую обстановку и позволит избежать таких серьёзных последствий, которые наблюдались в Орске.

«Имеющийся запас времени дал возможность закончить отсыпку высокой дамбы в селе Илек. Она устроена для того, чтобы с минимумом ущерба для территории пропустить Урал дальше на юг», — говорится в сообщении.

Паслер отметил, что сам поедет в Илекский район, чтобы координировать действия всех служб и следить за ситуацией. В районе Орска и Бузулука, добавил он, ситуация по паводку стабилизировалась, вода уходит от жилых домов.

Как сообщало ИА Регнум, утром 11 апреля власти Оренбуржья спрогнозировали дальнейший подъём воды в реке Урал и подтопление более 3,5 тыс. жилых домов. По состоянию на утро в 78 населённых пунктах и 36 садовых товариществах были подтоплены 11 972 жилых дома и 14 991 приусадебный участок. Эвакуированы 7800 человек, в том числе 2117 детей.

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 10 м 69 см, вода продолжает прибывать, сообщил мэр города Сергей Салмин. В городе подтоплено 3968 приусадебных участков, за сутки их число увеличилось на 1576. Также подтоплено 2326 домов, за сутки прирост составил 416.