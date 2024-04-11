Вадсё, Норвегия, 11 апреля, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Мэр самого северного норвежского города Вадсё Венче Педерсен попросила Еврокомиссию обязать власти страны одобрить установление в регионе часового пояса с 26 часами вместо 24, пишет Politico.

ТАСС/AP Photo/Gabriele Facciotti

В материале говорится, что продвигаемый мэром план направлен на укрепление местных ценностей, увеличение количества времени, проводимого с семьёй, а также привлечение новых жителей в регион, находящийся за Полярным кругом. По словам Педерсен, демонстрация уникальных ценностей поможет изменить ситуацию.

«Нам нравится наш образ жизни, и мы думаем, что он может быть очень интересным, особенно для семей с маленькими детьми. Я думаю, что это более спокойная и лучшая повседневная жизнь, чем, например, в большом городе», — предположила мэр.

Увеличение продолжительности суток, как надеется Педерсен, вдохновит больше людей на переезд в отдалённый регион.

Politico отмечает, что Норвегия не является членом ЕС, но входит в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ). По словам представителя Еврокомиссии, часовые пояса входят в компетенцию самих государств, поэтому маловероятно, что ЕС сможет удовлетворить просьбу мэра Вадсё.

Как передавало ИА Регнум, в Западной Австралии существует особый часовой пояс, которому до «полноценности» не хватает всего лишь четверти часа. Юкла, самый восточный населённый пункт в Западной Австралии с населением 53 человека (по переписи 2016 года), может похвастаться наличием собственного 45-минутного часового пояса.

Место в регионе Голдфилдс-Эсперанс, примерно в 11 км к западу от границы с Южной Австралией, является единственным в стране, где используется центрально-западное стандартное время Австралии (ACWST), которое на 8 часов 45 минут опережает всемирное координированное время.