Канберра, 3 октября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Оказывается, что в Западной Австралии существует особый часовой пояс, которому до «полноценности» не хватает всего лишь четверти часа. Об этом 3 октября написали журналисты газеты The Guardian.

Австралия

Юкла, самый восточный населенный пункт в Западной Австралии, с населением 53 человека (по переписи 2016 года), может похвастаться наличием собственного 45-минутного часового пояса.

Место в регионе Голдфилдс-Эсперанс, примерно в 11 км к западу от границы с Южной Австралией, является единственным в стране, где используется центрально-западное стандартное время Австралии (ACWST), которое на 8:45 часов опережает всемирное координированное время.

Удивительно, но местное время действительно отличается на 45 минут вместо обычного целого часа, обращают внимание журналисты.