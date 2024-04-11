Оренбург, 11 апреля, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Ситуация с паводком на западе Оренбургской области полностью стабилизировалась, заявил 11 апреля глава региона Денис Паслер.

РИА Новости

«На западе (области), это Сорочинск, Бузулук, ситуация (с паводком) полностью стабилизировалась, сбросы уменьшились», — сказал он журналистам.

Паслер уточнил, что вода ещё есть, но «она уже устойчиво уходит».

Как передавало ИА Регнум, в Оренбургской области 7 апреля в связи с паводком ввели режим ЧС федерального характера. До этого в регионе действовал режим ЧС регионального уровня.

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин 9 апреля по поручению президента Владимира Путина вылетел в зону паводка в Оренбургской области. Ключевые задачи поездки министра — анализ и оценка ситуации на месте, в том числе принятие необходимых оперативных решений и формирование плана дальнейших действий.