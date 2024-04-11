Сеул, 11 апреля, 2024, 08:28 — ИА Регнум. Ведущая оппозиционная партия в Южной Корее — Демократическая партия «Тобуро» — получает большинство мест в парламенте по результатам голосования в 254 одномандатных округах. Об этом сообщает 11 апреля Korea Times, ссылаясь на данные центризбиркома.

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После обработки почти 100% протоколов стало ясно, что Демократическая партия «Тобуро» одержала победу в 161 округе, а её главному сопернику, президентской партии «Гражданская сила», достанется 90 мандатов. По одному мандату получат партия «Новое будущее», Партия новых реформ и Прогрессивная партия.

Выборы в одномандатных округах определяют обладателей 254 из 300 мест в Национальном собрании. Остальные места распределяются, исходя из итогов голосования по партийным спискам. Партия-спутник «Тобуро» под названием «Демократический альянс Тобуро» получает 14 мест, таким образом, оппозиция получает 175 мест из 300.

Сателлит «Гражданской силы», партия «Гражданское будущее», получает 18 мандатов, что доводит общее число мест консерваторов до 108. Ещё 12 мест достаются партии «Возродим Корею», и два места — Партии новых реформ.

В 2020 году «Тобуро» получила по итогам выборов 180 мест, а предшественнику «Гражданской силы» и его спутнику достались 103 места в парламенте. В 2022 году, как сообщало ИА Регнум, представителям консервативной «Гражданской силы» достались 12 из 17 постов губернаторов провинций и мэров городов центрального подчинения. В частности, в Сеуле с результатом 59% свой пост сохранил действующий мэр О Се Хун. Демократическая партия «Тобуро» одержала победу в пяти регионах.