Оренбург, 10 апреля, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Специалисты по реагированию на чрезвычайные ситуации Российского Красного Креста (РКК) подключились к оказанию помощи жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка. Об этом сообщила 10 апреля пресс-служба гуманитарной организации.

Российский Красный Крест

В Оренбуржье прибыли представители РКК из Центрального аппарата, Воронежской, Самарской областей и Татарстана. Они оказывают нуждающимся адресную и психологическую помощь. Готовы отправиться в зону затопления специалисты из Башкирии и Самарской области.

По словам председателя РКК Павла Савчука, специалисты на месте уточняют, чем могут помочь. В частности, людям передают продукты питания, средства гигиены и другие необходимые вещи. В пункты временного размещения передадут 32 единицы бытовой техники, также в планах доставка в пострадавшие районы 20 тонн воды, гигиенических и продуктовых наборов.

Региональное отделение РКК в Оренбурге собрало в помощь пострадавшим более 15,2 млн рублей. Волонтёры помогли эвакуировать из мест затопления 28 человек и оказали им первую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, в Оренбургской области в связи с паводком объявлен режим ЧС федерального характера. В Оренбурге объявлена частичная эвакуация, уровень воды в реке Урал утром 10 апреля поднялся до отметки 996 см при опасной отметке в 930 см. Затоплено около 2,4 тыс. участков и более 1,9 тыс. домов.

Город Орск частично затопило после повреждения насыпной дамбы на реке Урал 5 апреля. Мэр города Василий Козупица отмечал, что самая сложная паводковая ситуация сложилась в Советском районе Орска, в общей сложности в городе затоплено 38 территорий. Эвакуирован посёлок Лесоторговый.

Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова сообщила, что на санитарную обработку Орска после ухода воды потребуется около 120 млн рублей, примерно столько же — для Оренбурга.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников отметил, что последствия паводка для Оренбурга будут очень серьёзными, но не столь катастрофическими, как в Орске, в силу географических особенностей.