Ярославль, 10 апреля, 2024, 16:07 — ИА Регнум. В Ярославской области после введения штрафов начали сокращаться нарушения, связанные с плевками в общественных местах. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Сотрудниками инспекции административно-технического надзора Ярославской области и административными комиссиями в муниципальных районах за первые месяцы 2024 года были выявлены 93 нарушителя. С введением новых мер стало заметно, что ярославцы начали более ответственно относиться к содержанию своего региона», — приводит сообщение правительства издание «Газета.Ru».

Власти региона добавили, что количество данных нарушений постепенно сокращается.

Как передавало ИА Регнум, с 7 сентября прошлого года в Ярославской области стали выписывать штрафы в размере 1,5 тыс. руб. за плевки в общественных местах и 3 тыс. рублей за повторное нарушение. При этом Ярославская область стала первым регионом в России, который на законодательном уровне ввёл подобную меру.

Отмечалось, что в систему видеофиксации нарушений включили 7 тыс. таких устройств. Они фиксируют происходящее в местах массового пребывания людей, в том числе во дворах, парках, скверах и на остановках.

Информация о нарушении передается оперативной группе, которая состоит из сотрудников полиции и инспекции административно-технического надзора, а также из членов административных комиссий. После получения данных представители группы выдвигаются на место, чтобы выявить нарушителя и разобраться в ситуации.

Кроме того, контролеры занимаются просмотром записей с видеокамер и в случае обнаружения нарушений данные заносятся в программу распознавания лиц для установления личности нарушителя. Они также проводят межведомственные рейды.