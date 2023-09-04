Ярославль, 5 сентября, 2023, 00:11 — ИА Регнум. С 7 сентября в Ярославской области станут выписывать штрафы в размере 1,5 тыс. руб. за плевки в общественных местах, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ярославль

Власти региона напомнили, что два месяца назад в области законодательно утвердили соответствующие изменения. До 7 сентября действует переходный период, в течение которого нарушителям правил лишь выносят предупреждения.

В правительстве уточнили, что почти за два месяца в области выявили 50 случаев подобных правонарушений. Их регистрируют с помощью видеокамер.

В систему видеофиксации включили 7 тыс. таких устройств. При этом видеокамер число продолжает увеличиваться. Они фиксируют происходящее в местах массового пребывания людей, в том числе во дворах, парках, скверах и на остановках.

Информация о нарушении передается оперативной группе, которая состоит из сотрудников полиции и инспекции административно-технического надзора, а также из членов административных комиссий. После получения данных представители группы выдвигаются на место, чтобы выявить нарушителя и разобраться в ситуации.

Кроме того, контролеры занимаются просмотром записей с видеокамер и в случае обнаружения нарушений данные заносятся в программу распознавания лиц для установления личности нарушителя. Они также проводят межведомственные рейды.

В рамках таких мероприятий за неполных два месяца было выявлено более 300 подобных правонарушений. Всего группы контроля зафиксировали за июль–август около 600 таких случаев.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня глава Ярославской области Михаил Евраев объявил, что власти региона утвердили правила, устанавливающие штрафы за плевки в общественных местах. Помимо этого, он рассказал, что подобная мера была введена в России впервые.

В ноябре 2019 года Ярославская областная Думу приняла поправки в закон «Об административных правонарушениях», вводящий штрафы за чрезмерный шум с 13 до 15 часов дня. В апреле 2022 года власти Ярославля вводили мораторий на проведение контрольных мероприятий и привлечение к ответственности автовладельцев, осуществляющих за парковку на газонах.