Украина, 10 апреля, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) на оккупированном ими правом берегу Днепра в Херсонской области минируют сельскохозяйственные земли. Об этом сообщает «РИА Новости » со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Александр Река/ТАСС

«В районе сёл Александровка, Станислав и Широкая Балка Белозерского района Херсонской области боевики киевского режима без разъяснения причин запрещают местным фермерским хозяйствам проводить посевную кампанию или каким-то иным образом возделывать свои поля. Кроме того, местным жителям также запрещено работать на личных земельных участках», — поделился источник.

Уточняется, что за соблюдением запрета следят сотрудники военных оккупационных администраций.

Как сообщает агентство, местные жители считают, что таким образом украинские военные пытаются вынудить их покинуть свои дома и землю и уехать из Херсонской области в другие регионы Украины.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Херсонской области четырёх микроавтобусов с пехотой ВСУ.

Уточняется, что удар по боевикам киевского режима нанёс расчёт противотанкового ракетного комплекса «Фагот» российской группировки войск «Днепр».

Ранее сообщалось, что при попытке приблизиться к левому берегу Днепра российские военные уничтожили пять лодок ВСУ. Противник передвигался по реке в ночное время. В ходе операции потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, САУ «Паладин», гаубицы M777, Д-20 и Д-30.