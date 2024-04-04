Москва, 4 апреля, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Проекту «Активный гражданин» в этом году исполняется десять лет. За это время участниками программы стали порядка 7 млн москвичей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Сегодня, за пару месяцев до десятилетия, участниками проекта уже стали почти 7 млн человек — каждый второй москвич», — отметил градоначальник.

По словам Собянина, на платформе прошло уже более 6,5 тысячи голосований. В ходе них москвичи выразили своё мнение более 250 млн раз.

«Коллеги подсчитали, что если бы мы собирали эти мнения вручную в режиме поквартирного обхода, то на это потребовалось 50 лет работы в режиме нон-стоп», — добавил мэр.

Благодаря проекту около 1 млн москвичей переедет из старых пятиэтажек в новые квартиры по программе реновации. Кроме того, названия получили 50 новых столичных улиц и бульваров, 54 парка и 29 станций метрополитена. Также более 1 млн деревьев и кустарников было высажено в 10 тыс. московских дворов, выбраны и реализованы проекты благоустройства 3 тыс. дворовых территорий, общественных пространств и скверов, в том числе — «Битцевского леса» и «Кусково».

Ранее Собянин объявил о начале голосования на платформе «Активный гражданин» за самые красивые станции московского метро среди построенных за пять лет.