Оренбург, 10 апреля, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил опасные отметки, вода продолжает прибывать. Об этом мэр Сергей Салмин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

РИА Новости/Владимир Астапкович

Он отметил, что по состоянию на 12:00 по местному времени (10:00 мск) вода ещё прибывала. Опасной отметкой считается 930 см, но уже зафиксирован подъём воды в Урале до 996 см.

В городе затоплено 2392 участка и 1910 домов, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, добавил Салмин.

В пресс-службе мэрии сообщали, что в 09:00 по местному времени уровень воды в Урале составлял 978 см, в реке Сакмара у села Татарская Каргала — 813 см при опасной отметке 870 см. По прогнозам специалистов, за день вода в Урале поднимется ещё на 30–70 см, за минувшие сутки она поднялась на 81 см.

По состоянию на утро 10 апреля в пунктах временного размещения находятся 58 человек, в том числе 22 ребёнка.

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов Оренбурга эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки. В регионе действует режим ЧС на федеральном уровне.