Берн, 10 апреля, 2024, 01:24 — ИА Регнум. Крупнейшая партия в швейцарском парламенте «Демократический союз центра» (UDC) потребовала выхода страны из Совета Европы после осуждения за нарушение своих экологических обязательств. Об этом говорится в распространённом пресс-релизе партии.

ТАСС/A. PÃ©Rez Meca/Contacto via ZUMA Press

Европейский суд по правам человека 9 апреля впервые оштрафовал государство за бездействие в вопросе изменения климата. Суд признал, что швейцарская конфедерация не выполнила свои обязательства согласно Конвенции об изменениях климата в плане внедрения соответствующих законодательных практик, включая ограничения выбросов парниковых газов.

В партии такое решение ЕСПЧ назвали «скандалом», заявив, что идеология и отрицание реальности явно преобладают в европейских судах.

«Задача судов — устанавливать закон, а не заниматься политикой. Более того, судьи в Страсбурге даже не приняли во внимание тот факт, что Швейцария является образцовой страной в области сокращения выбросов CO2. UDC решительно осуждает это вмешательство иностранных судей и требует выхода Швейцарии из Совета Европы», — сказано в опубликованном заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, в Совете Евросоюза принято несколько законов в рамках климатической программы «Fit for 55 in 2030». Изменения направлены на сокращение выбросов парниковых газов.

ЕС планируют свернуть торговлю сертификатов на выбросы CO2 для ввозимой продукции. Для собственных предприятий готовится последовательная отмена бесплатных квот на выбросы. Ожидается, что к 2026 году их число сократится на 2,5%, а к 2034 году от них и вовсе откажутся.

Также новые законы предполагают расширение к 2027 году программы ETS на выбросы, производимые автотранспортом и при отоплении домов.

Нововведения должны быть утверждены Советом ЕС и Европарламентом.

К 2035 году углеродные выбросы новых легковых автомобилей в Евросоюзе должны быть снижены на 100%.