Киев, 9 апреля, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Родившегося в 1889 году в Киеве авиаконструктора Игоря Сикорского нельзя называть украинцем, заявил 9 апреля депутат Верховной рады, бывший глава так называемого Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

РИА Новости Авиаконструктор Игорь Сикорский (слева)

Отвечая на своей странице в соцсетях на вопрос, как следует относиться к учёному, который, как и другой уроженец Киева — писатель Михаил Булгаков, считал себя русским, Вятрович написал, что «делать его (Сикорского. — Прим. ред.) посмертно украинцем» — было бы надругательством как над самим конструктором, так и над украинцами.

Киевское издание «Страна. ua» при этом напомнило, что ранее именем Сикорского на территории Украины был назван целый ряд объектов, в том числе столичный аэропорт «Жуляны», Киевский политехнический институт и улица, на которой находится посольство США на Украине.

Сикорский считал себя русским, а украинцев считал частью единого русского народа и, в частности, отмечал, что рассматривает украинский народ как интегрированную часть России, сказано также в материале.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта «институт национальной памяти» объявил Булгакова, поэта Иосифа Бродского и композитора Михаила Глинку «символами российской имперской политики». Ведомство призвало демонтировать соответствующие памятники и переименовать объекты, названные в честь указанных лиц.

Сотрудники института, в частности, заявили, что Булгаков «был идеологом путинизма» и «ненавидел стремление украинцев к независимости», и, кроме того, напомнили о содержании стихотворения Бродского «На независимость Украины».

Возможно, впервые в истории персонажи художественного произведения сумели отомстить автору, отмечал обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов, комментируя заявления киевских властей о Михаиле Булгакове.