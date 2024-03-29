Киев, 30 марта, 2024, 01:36 — ИА Регнум. Украинский институт национальной памяти (УИНП) признал русского писателя Михаила Булгакова, композитора Михаила Глинку, поэта Иосифа Бродского символами «российской имперской политики». Такое заключение сделала комиссия учреждения на основании собственных выводов.

Национальная электронная детская библиотека «О скорбной и высокой жизни». М. Булгаков. Вступление

В институте считают, что недопустимо сохранять в стране памятники и географические названия в их честь.

По утверждению УИНП, рождённый в Киеве Булгаков якобы «предвзято и выразительно негативно относился ко всему украинскому», был «ярым украинофобом», а его творчество связано с «прославлением российской имперской политики».

Также «эксперты» института обвинили и других деятелей русской культуры в том, что они якобы «отказывались от гуманизма, как только доходили до обсуждения украинского вопроса».

Иосифа Бродского осудили за его стихотворение «На независимость Украины», а писателя Александра Солженицына за его эссе «Как нам обустроить Россию».

Русского композитора Михаила Глинку заклеймили за оперу «Иван Сусанин», в которой идёт речь о борьбе русского народа с польскими интервентами в начале XVII века. Кроме того, в институте припомнили, что Глинка написал «Патриотическую песню», музыка которой в 1990-е годы была гимном России.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая 2023 года в Киеве решили обновить мемориальную доску в честь Михаила Булгакова, которая находится на фасаде дома-музея.

Депутаты горсовета Харькова проголосовали за переименование 65 улиц, которые, по их мнению, были связаны с Россией. Уже нет улиц Маяковского, маршалов Ивана Конева и Юрия Бажанова, лётчика Валерия Чкалова, проспекта Героев Сталинграда.

Из названия Харьковского планетария убрали имя первого космонавта Юрия Гагарина, а с фасада здания Харьковского академического драматического театра — имя поэта Александра Пушкина.

К началу 2022 года на Украине снесли более 2,5 тыс. памятников. Также изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всё русское, но у такой политики нет и не может быть никакого будущего.