Украина объявила Булгакова символом «российской имперской политики»
Институт нацпамяти Украины назвал Булгакова символом «имперской политики» России
Киев, 30 марта, 2024, 01:36 — ИА Регнум. Украинский институт национальной памяти (УИНП) признал русского писателя Михаила Булгакова, композитора Михаила Глинку, поэта Иосифа Бродского символами «российской имперской политики». Такое заключение сделала комиссия учреждения на основании собственных выводов.
В институте считают, что недопустимо сохранять в стране памятники и географические названия в их честь.
По утверждению УИНП, рождённый в Киеве Булгаков якобы «предвзято и выразительно негативно относился ко всему украинскому», был «ярым украинофобом», а его творчество связано с «прославлением российской имперской политики».
Также «эксперты» института обвинили и других деятелей русской культуры в том, что они якобы «отказывались от гуманизма, как только доходили до обсуждения украинского вопроса».
Иосифа Бродского осудили за его стихотворение «На независимость Украины», а писателя Александра Солженицына за его эссе «Как нам обустроить Россию».
Русского композитора Михаила Глинку заклеймили за оперу «Иван Сусанин», в которой идёт речь о борьбе русского народа с польскими интервентами в начале XVII века. Кроме того, в институте припомнили, что Глинка написал «Патриотическую песню», музыка которой в 1990-е годы была гимном России.
Как сообщало ИА Регнум, в конце мая 2023 года в Киеве решили обновить мемориальную доску в честь Михаила Булгакова, которая находится на фасаде дома-музея.
Депутаты горсовета Харькова проголосовали за переименование 65 улиц, которые, по их мнению, были связаны с Россией. Уже нет улиц Маяковского, маршалов Ивана Конева и Юрия Бажанова, лётчика Валерия Чкалова, проспекта Героев Сталинграда.
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