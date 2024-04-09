Минск, 9 апреля, 2024, 11:05 — ИА Регнум. В Белоруссии запретили продажу чая «Принцесса Канди» и «Гита», производимого в России. Об этом сообщил минздрав республики в Telegram-канале.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

По данным белорусского ведомства, в ходе осуществления санитарного надзора было установлено, что чаи торговых марок «Принцесса Канди» и «Гита» не соответствуют требованиям по микробиологическим показателям безопасности.

«С целью защиты жизни и здоровья населения страны постановлением заместителя министра — главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 01.04.2024 № 21 по результатам предпринятых оперативных действий обращение указанной продукции на территории внутреннего рынка запрещено, органами и учреждениями государственного санитарного надзора обеспечивается контроль изъятия из обращения остатков распределённых в торговых сетях страны партий небезопасной продукции», — говорится в сообщении белорусского минздрава.

В ведомстве отметили, что изготовитель чая ООО «Орими» проводит «ряд корректирующих мероприятий», чтобы доказать стабильность процессов производства, хранения и транспортировки своей продукции. После предоставленных доказательств со стороны производителя ограничения могут быть сняты, уточнили в министерстве.

«Орими» принадлежат чайные бренды «Принцесса Ява», «Жемчужина Нила», Greenfield, Tess, а также кофе «Жокей» и Jardin.

Как передавало ИА Регнум, в марте Россельхознадзор провёл проверку и выявил 21 партию поддельной молочной продукции.

Речь шла о 33 тоннах фальсифицированной продукции. Продукты поставил завод, который ранее делал закупки у фирмы из Санкт-Петербурга. На складе по указанному адресу сотрудники Россельхознадзора не нашли никакой компании. Там находился многоквартирный дом, поэтому склад поставщика назвали фантомным.

Специалисты ведомства отметили, что недобросовестные поставщики ставят под угрозу самые уязвимые категории населения, отправляя в образовательные учреждения фальсифицированные молочные продукты. Продукция может храниться в ненадлежащих условиях, что значительно повышает риски. В неё также могут попасть бактерии, а это грозит серьезным отравлением и различными инфекциями.

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов заявил, что это распространенная схема. По его словам, компания с низкими ценами выигрывает тендер на поставки в госучреждения. Получая товар, компания создаёт фирмы-однодневки. Продукты же разбавляют, подменяют или сокращают объемы, остатки распродают, а разницу кладут себе в карман, объяснил он.