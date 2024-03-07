Москва, 7 марта, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Россельхознадзор провёл проверку и выявил 21 партию поддельной продукции, сообщило «РИА Новости».

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«В центре скандала оказалась фирма из Санкт-Петербурга, которая занималась поставками в детские сады и школы Оренбургской области», — говорится в материале.

Речь идёт о 33 тоннах фальсифицированной продукции. Продукты поставил завод, который ранее делал закупки у фирмы из Санкт-Петербурга. На складе по указанному адресу сотрудники Россельхознадзора не нашли никакой компании. Там находился многоквартирный дом, поэтому склад поставщика назвали фантомным.

Специалисты ведомства отметили, что недобросовестные поставщики ставят под угрозу самые уязвимые категории населения, отправляя в образовательные учреждения фальсифицированные молочные продукты. Продукция может храниться в ненадлежащих условиях, что значительно повышает риски. В неё также могут попасть бактерии, а это грозит серьезным отравлением и различными инфекциями.

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов заявил, что это распространенная схема. По его словам, компания с низкими ценами выигрывает тендер на поставки в госучреждения. Получая товар, компания создаёт фирмы-однодневки. Продукты же разбавляют, подменяют или сокращают объемы, остатки распродают, а разницу кладут себе в карман, объяснил он.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года российские производственные компании призвали уничтожать товары, включая продовольственные, которые имеют признаки фальсификации. Предложили относить к фальсификатам продукцию, в описании к которой намеренно отражена недостоверная информация. Отмечалось, что из-за таких приемов недобросовестные производителям получают сверхприбыли.

Роспотребнадзор в январе 2024 года объявил о несоответствии 20% икры на российском рынке потребительским требованиям. Отмечалось, что подавляющая часть фальсифицированной продукции имеет иностранное происхождение.

В Ярославской области летом 2022 года специалисты Россельхознадзора обнаружили заменители молочного жира в масле и сыре, поставляемых в школы и детские сады. Соответствующие проверки проходили в учреждениях Рыбинска и Гаврилов-Яма.