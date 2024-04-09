Оренбург, 9 апреля, 2024, 09:43 — ИА Регнум. Напряжённая паводковая ситуация сохраняется в Оренбургской области, в городе Орске затоплено почти 7 тыс. жилых домов, около 2,5 тыс. человек эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Известия/Павел Волков

По состоянию на утро 9 апреля в 73 населённых пунктах и 29 садовых товариществах подтоплены 10 327 жилых домов и 12 821 приусадебный участок. Из зон подтопления эвакуированы 6399 человек, в том числе 1768 детей. Из них 1585 человек, в том числе 269 детей, находятся в 32 пунктах временного размещения.

Закрыты для движения 44 моста. Перелив воды возможен на семи участках федеральных автодорог.

«В Орске подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей», — говорится в сообщении.

В городе действуют 16 ПВР, которые могут принять более 12 тыс. человек. Там находятся 1463 человека, в том числе 240 детей.

В Оренбурге в зоне подтопления находятся 1517 домов и 5247 приусадебных участков. Вода в реке Урал поднялась на 25 см — до 897 см при опасной отметке в 930 см.

Уровень воды продолжает подниматься в реке Сакмара у Татарской Каргалы (+22 см) и Кувандыка (+15 см). Подтопление грозит домам и участкам в селе Илек. В Орске уровень воды в реке Урал снизился на 35 см, до отметки 928 см.

Как сообщало ИА Регнум, власти Оренбурга призвали жителей тех районов, которым грозит подтопление, срочно уезжать в безопасные места. В 10:40 в городе прозвучала сирена. Подтопление угрожает дачным массивам в поймах Урала и Сакмары, посёлку имени Куйбышева, микрорайону Форштадт, посёлкам Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный Городок.